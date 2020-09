Facebook door het stof na verwijderen Zwarte Piet-foto van donkere Leonardo uit Ommen: ‘Verkeerd besluit’

poll Donkere Leonardo uit Ommen schminkt zich niet, maar wordt als Zwarte Piet toch van Facebook verwijderd: ‘Dít is racisme’

9 september De donkere Leonardo van Lenthe uit Ommen is blijkbaar zwart genoeg om verwijderd te worden. Een foto van hem als piet, maar dan zonder schmink, werd door Facebook offline gehaald. ‘Haatdragend’, is de lezing van het sociale medium, maar Leonardo (28) is ziedend. Met één klik lag hij in de prullenbak. ,,Dit is racisme de andere kant op. Ik ben gekwetst.”