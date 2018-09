Facebookchat mondt uit in reünie Lemeler klasgenoten

Via Facebook kwamen Mayan Ruim en Ton Roelofs elkaar in juli weer tegen. Een halve eeuw geleden waren ze nog klasgenoten op de 'School met den Bijbel' in Lemele, maar daarna verloren ze elkaar uit het oog. Tijdens het chatten werden allerlei herinneringen aan de schooljaren opgediept, waarna ze eind juli onder het genot van een borrel in Dalfsen besloten om samen een reünie te organiseren.

In 1998 deden ze niet mee aan de breed opgezette reünie ter gelegenheid van 75 jaar christelijk onderwijs in Lemele, maar een weerzien met louter leeftijdsgenoten zien ze wel zitten. De reünie is bedoeld voor leerlingen die geboren zijn tussen 1956 en 1962. Mayan woont tegenwoordig in Meppel, Ton in Nijverdal. Dus riepen beide 59-jarigen de medewerking in van hun vroegere klasgenoot Jan Bloten. Hij woont nog altijd in het dorp en is er actief in het verenigingsleven, waardoor hij over een breed netwerk beschikt wat handig is om uit het zicht geraakte schoolgenoten op te sporen. Bij die zoektocht kwamen ook de leerlingenlijsten van pas die werden gevonden via meester Martien Wilts, die schoolhoofd werd na het afscheid van Theun Ruim.

Mijn vader

,,Mijn vader was hier hoofd van 1961 tot 1968', vertelt Mayan, al veertig jaar purser bij KLM. ,,Ik ben geboren in Oosterzee en was twee toen we naar Lemele verhuisden. Als meisje van vier mocht ik samen met mijn vriendinnetje Marina den Uyl de kleuterschool openen'', wijst Mayan naar het gebouw naast het schoolplein waarin later de bibliotheek was gevestigd. Heel wat minder vrolijk was het afscheid van Lemele in 1968, toen Theun Ruim werd aangesteld als hoofd van een nieuwe lagere school in Apeldoorn.

Verdrietig

,,Ik zie de verhuiswagen nog zo weer staan'', vertelt Ton Roelofs. ,,Toen alles was ingeladen reed de familie weg. Daar is veel om gehuild. Ik was ook verdrietig, want als jongen was ik verliefd op Mayan'', bekent Roelofs, die nu in Nijverdal woont en al veertig jaar fotograaf is voor postorderbedrijf Wehkamp. ,,Er is ook nog een speciaal afscheidslied gezongen. 'Meneer Ruim gaat ons verlaten, wat doet ons dat verdriet' was een van de coupletten'', weet Jan Bloten, al jaren werkzaam bij het Apeldoornse bouwbedrijf Lievense (voorheen Bartels) waar hij sterktes berekent van bouwconstructies.

Zaal Dijk

Het gezellige samenzijn is op zondag 4 november vanaf 15.00 uur in Zaal Dijk. Dat etablissement kon vlot worden vastgelegd dankzij de medewerking van de zaaleigenaren Diny en Roelof Dijk, die ook bij de doelgroep horen. De beide schoolhoofden van weleer zijn ook present met hun echtgenotes. Meester Ruim woont in Apeldoorn, meester Wilts nog altijd pal naast de Lemeler school die tegenwoordig Ichthus heet.

Aanmelden

Van de 128 leerlingen van de 'lichtingen' 1956-1957 tot en met 1961-1962 komen er twaalf zeker niet, daarnaast zijn er in elk geval vier overleden. Tot nu toe zijn er ruim zestig aanmeldingen. Jan Bloten verwacht in totaal zo'n tachtig deelnemers. Aanmelden kan nog tot 1 november via reunie.lemele@gmail.com met vermelding van (meisjes)naam en geboortejaar.