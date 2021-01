Familie uit Beerzerveld neemt verlies en betaalt 9000 euro om ongewenste huurder uit huis te krijgen

Vrouw vliegt met auto uit de bocht bij Ommen en raakt meerdere bomen

25 december Een vrouw is vanavond tussen Den Ham en Ommen, in buurtschap Eerde, met haar auto uit de bocht gevlogen. Dat gebeurde op de Hammerweg in de scherpe bocht bij de Eerderveldweg, toen ze uit de richting van Den Ham kwam. De vrouw raakte in de slip en raakte vervolgens meerdere bomen.