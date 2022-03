Feest bij lokale partijen in Ommen, onderlinge verschillen wel miniem

UITSLAG VERKIEZINGENDe LPO en het CDA blijven de grootste partijen in de gemeente Ommen: beide partijen behouden hun vier zetels. Het CDA is in absolute zin wel voorbijgestoken door de LPO, al zijn de verschillen miniem. De VVD verliest een zetel, de VOV wint er één.

In de eerste voorlopige zetelverdeling die rond de klok van elf bekend werd gemaakt, behoudt zowel het CDA als de LPO de vier zetels die ze nu ook al hebben. Winst is er voor de VOV, die gaan van 2 naar 3 zetels. De ChristenUnie (3), PvdA (1) en D66 (1) behouden ook hun zetelaantal. Als een partij een zetel erbij krijgt, moet die er ergens ook af: de VVD verliest één van de twee zetels.

Spannend

Qua totale aantallen gaan de Ommer partijen nek aan nek, zowel voor de koppositie als de derde plaats op het podium. Het CDA en de LPO ontlopen elkaar maar veertig stemmen, tussen de VOV en de CU leek het verschil precies even groot. In beide gevallen in het voordeel van de lokale partij.

Waar de twee koplopers net boven de 2000 stemmen zaten, ging dat voor de achtervolgers om een kleine 1500 stemmen, met de kanttekening dat het opkomstpercentage rond de 61 procent lag. Dat is een kleine vijf procentpunt minder dan vier jaar geleden.

De VVD raakt bijna de helft van het aantal stemmen kwijt (van 1089 naar 553). D66 wint juist ongeveer honderd stemmen, de PvdA zelfs een kleine tweehonderd. Het CDA en de LPO blijven zoals gezegd op vier zetels, maar waar het CDA zo’n tweehonderd stemmen verliest, krijgt de LPO er ruim honderd bij.

Reacties

Even na elven konden de eerste reacties worden opgetekend. Dick Remmers van de LPO is nu leider van de grootste partij in Ommen. ,,Het lijkt erop dat we stuivertje wisselen met het CDA. Daar zijn we natuurlijk trots op. Je hoopt qua zetels altijd op meer: van tevoren hadden we gezegd: met 4 zijn we tevreden, met 5 zijn we blij.”

Volledig scherm Een glimlach verschijnt bij lijsttrekker Dick Remmers van de LPO: zijn partij is de nieuwe grootste partij in de gemeente Ommen. © Enzio Ardesch

Over een eventuele formatie zei hij: ,,Dat gaan we eens rustig bekijken. We gaan zo terug naar de kroeg waar we al gegeten hadden om de campagne af te sluiten, we hadden al aangekondigd om daar terug te komen als er aanleiding voor was. En die is er!”

Bij het CDA van Erik Veurink heerst tevredenheid. ,,Dat is denk het beste woord om dit te omschrijven. Laten we eerlijk zijn: we hebben onze vier zetels weten te behouden, dan mag je als CDA je handen dichtknijpen. De dingen die er landelijk spelen bij het CDA hebben invloed. Dat vind ik een enorm compliment aan ons team, aan onze campagne. Natuurlijk waren we graag de grootste gebleven, maar het initiatief is nu aan de LPO. Wij zitten even in de wachtkamer, maar zullen altijd verantwoordelijkheid blijven nemen.”

‘Ronduit feest’ was het bij de VOV. Lijsttrekker Gerrit de Jonge was ‘zeer tevreden’: ,,Het lijkt erop dat we zo’n 250 stemmen meer hebben gekregen dan de vorige keer. Die winst doet volgens ons recht aan de afgelopen vier jaar en de campagne die we hebben gevoerd.” De Jonge dacht ook al voorzichtig aan de formatie. ,,De LPO is nu de grootste, ik nodig ze van harte uit om met ons contact op te nemen als de andere lokale partij.”

Reacties (vervolg)

D66 houdt de ene zetel vast, lijsttrekker Henri Mors ging ‘toch wel met een trots gevoel’ richting huis. ,,Wij mogen heel blij zijn: met een lagere opkomst meer stemmen, zowel in absolute zin als in het percentage. Dat sterkt ons, is een beloning voor ons werk.” Hij had wel op meer gehoopt: ,,Niet alleen voor ons, maar voor de hele raad. Nu zie je toch een continuering van de afgelopen raad. Ik denk dat ons weer de oppositie wacht.”

Volledig scherm Vertwijfeling bij misschien wel de grootste verliezer van de Ommer verkiezingsavond: Richard Smits ziet zijn VVD een zetel verliezen. © Enzio Ardesch

2018

In maart 2018 mochten er in Ommen bijna 14.000 mensen stemmen. Een opkomst van 65 procent leidde tot ruim 9.000 geldige stemmen, die samen de invulling van de 17 zetels in de raad bepaalden.

De 17 raadsleden werden toen verdeeld over 11 zetels voor de coalitiepartijen en 6 voor de oppositiepartijen. Het CDA werd vier jaar geleden de grootste partij: bijna een kwart voor de stemmen leverde de christendemocraten vier zetels op. Met net iets minder wist ook de plaatselijke LPO vier zetels te bemachtigen. De ChristenUnie kwam daar vlak achteraan met drie zetels. Die drie partijen vormden de afgelopen vier jaar het college van burgemeester en wethouders.

Met een kleine vijftien procent van de stemmen haalde de lokale VOV twee zetels, een aantal dat ook de VVD met zo’n honderd stemmen minder in de wacht sleepte. D66 en de PvdA zaten bij de vorige verkiezingen om en nabij de 500 stemmen: in beide gevallen goed voor één zetel.

Volledig scherm In Ommen wordt het onderste uit de kan gehaald. © Enzio Ardesch

‘Reflectiedebat’

Op maandag 21 maart 19.30 zal het centraal stembureau de uitslag officieel vaststellen. Dan wordt er ook bekend of er eventueel raadsleden met voorkeursstemmen gekozen worden. Dan is er ook ‘s avonds een debat met de nieuw gekozen fractievoorzitters om de uitslag te bespreken. ,,Dat is een vernieuwing,” zegt burgemeester Hans Vroomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.