Feit of fictie: wat zijn de beloftes van Dream or Donate-oprichter ‘Broer Rasta’ waard?

Parkinson Café Hardenberg viert lustrum met een lach en een traan

27 augustus Rob Oude Nijhuis houdt zich jarenlang verre van het Parkinson Café. ,,Je ziet er soms mensen die er beroerd aan toe zijn, daar wilde ik niet bij horen. Tot anderhalf jaar geleden, toen ik na 41 dienstjaren werd afgekeurd heb ik de stap toch gezet. Nu vind ik het heel fijn om zo'n bijeenkomst te bezoeken. Het is laagdrempelig, je hoort nog eens wat, want op bijeenkomsten vertellen bijvoorbeeld neurologen, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten en ergotherapeuten over deze heel complexe ziekte.’’ De 63-jarige inwoner van Vinkenbuurt is inmiddels zelfs vrijwilliger bij het Parkinson Café Hardenberg, waar lotgenoot Joke Pullen (52) coördinator is.