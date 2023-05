Fietsen en kamperen bij landgoed Het Laer in Ommen. Eerste inschrijvingen waren er al, maar nu gaat het event niet door

Vernieuwde N340 levert volgens buurtschap Varsen louter ellende op: ‘Wachten op grotere ongelukken’

In de app-groep van de Ommer buurtschap Varsen ging het bericht dinsdagochtend al weer rond: ‘Ja hoor, weer is het raak!’ Andermaal een ongeval ter hoogte van de vernieuwde oversteek over de N340. ,,Het is wachten op ernstiger ongelukken.’’