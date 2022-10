Fietser gewond bij aanrijding in Arriën

‘Sallaandse’ vertaling Heliand over leven Christus was monniken­werk: ‘eindelijk klaar’

Bijna tien jaar geleden begon een groep Sallanders aan de vertaling van de Heliand. Dat doorlopende verhaal over het leven van Jezus Christus, alias de ‘heiland’ of ‘verlosser’, is rond het jaar 830 geschreven in het Oudsaksisch, een voorloper van de Nedersaksische streektaal. Na vertalingen in het Achterhoeks, Gronings, Twents en Münsterlands is er nu eindelijk ook een versie in het Sallands.

