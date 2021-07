Fietser in Dedemsvaart gewond geraakt bij botsing met auto

video Ook voetballer Freddy (53) uit Ommen viel zomaar neer tijdens een wedstrijd: ‘Ik had niet één, maar twee engeltjes op mijn schouder’

16 juni Nee, Freddy Marsman (53) zat zaterdag niet voor de tv toen de Deense speler Christian Eriksen tijdens het EK voetbal neerging. Maar al snel kreeg hij via teamgenoten in de gaten wat er aan de hand was. ,,Iemand appte: hopelijk komt hij er net zo goed vanaf als jij toen.” Want tien jaar geleden overkwam Marsman precies hetzelfde in Ommen. Dankzij doortastende medespelers kan hij het nog navertellen.