Fietser van de sokken gereden door busje bij Ommen

Vrijheids­tour voor 75- en 11-jarigen op 11 april in Ommen

21 januari De stichting ‘Ommen 75 jaar vrijheid’ houdt op zaterdag 11 april, de dag waarop Ommen in 1945 werd bevrijd, een Vrijheidstour. Daarvoor worden inwoners van Ommen gezocht die in april van dit jaar 75 jaar zijn of worden, of in die maand elf jaar zijn of worden.