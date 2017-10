Fietspad Ommen tegen ander verkeer beveiligd

Politiek springt in de bres voor verstandelijk gehandicapte Pim (21)

14 oktober Wethouder Ko Scheele van de gemeente Ommen gaat met zorginstelling de Baalderborg Groep in gesprek om een oplossing te zoeken voor het woonprobleem van de 21-jarige Pim van den Brink. Die is verstandelijk en lichamelijk beperkt, maar woont met alle plezier in een wooncomplex aan de Ommeresstraat.