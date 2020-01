Flamboyant oud-raadslid Machteld Buter nam stilletjes afscheid van Ommen

Wethouder wil praten met winkeliers over toekomst kernwinkel­ge­bied Ommen

18 januari Samen met de ondernemers in het centrum wil de gemeente Ommen in kaart brengen hoe het kernwinkelgebied zich de komende tien tot vijftien jaar zal ontwikkelen. ,,Maar we moeten wel realistisch zijn”, voegt wethouder Leo Bongers eraan toe. ,,We moeten niet de illusie hebben dat we in ons eentje allerlei wereldwijde ontwikkelingen kunnen keren.”