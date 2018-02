Fles afwasmiddel helpt bij blussen containerbrand in Ommen

Vecht­d­al­cam­pings 'vechten' om va­kan­tie­krach­ten

13 februari ,,In de winter hebben we tien vaste medewerkers, maar 's zomers hebben we zo'n 140 mensen nodig. Dat zijn vooral scholieren en studenten die in de weekeinden en schoolvakanties helpen.'' Sprookjescamping de Vechtstreek in Rheeze is een van de tientallen campings en recreatiebedrijven in het Vechtdal die draaien op vakantiekrachten. Maar het werven van tijdelijk personeel wordt wel lastiger, constateert Henriëtte Horsman namens de veelgeprezen sprookjescamping.