Flinke botsing op Stationsweg in Ommen: drie gewonden, brandweer bevrijdt beknelde inzittenden

Motor- en kerkvolk geloven in Ommen samen in de vrijheid

5 mei Dominee Kest Jelsma hield woord. Vooraf verkondigde hij dat hij niet in toga, maar in zijn motorpak zou preken. ,,Ik doe het jasje wel uit, want het zal wel warm zijn.” En zo gebeurt het dat de gemeenteleden hem in zijn motorpak de kansel zien betreden. In de kerk aan de Bouwstraat werd zondag een motordienst gehouden in samenwerking met de Christian Motorcyclists Association. Het thema van de dienst was ‘Vrijheid’.