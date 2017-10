Forensenbelasting Ommen kan verder omlaag

Eigenaren van recreatiehuisjes en chalets in Ommen gaan mogelijk volgend jaar toch minder forensenbelasting betalen. De gemeente harkt namelijk ruim voldoende geld binnen om het mogelijk te maken het hoogste tarief te schrappen. Een voorstel hiervoor wordt volgende week besproken door de raadscommissie.

Dankzij vergroting van het areaal aan recreatiewoningen leverde de inning de gemeente in 2016 circa 70.000 euro meer op dan geraamd. De nieuwe tarieven die de gemeente nu voorstelt, kunnen daarom gematigd worden. Het hoogste tarief van ruim 1.600 euro voor woningen met een WOZ-waarde van 140.000 euro of meer, wordt geschrapt. Voor alle recreatiewoningen van 100.000 euro of meer wordt een tarief van 1.275 euro voorgesteld. Huisjes van 60.000 tot 100.000 euro worden voor 975 euro aangeslagen. En eigenaren van woningen tot 60.000 euro moeten 700 euro gaan aftikken. Het merendeel van de vakantiewoningen (voornamelijk chalets zonder WOZ-waarde) houdt het vaste tarief van 227 euro.

Bezwaarschriften

Na de gigantische stijging van de forensenbelasting in 2015 met bedragen tot ruim 200 procent van drie jaar geleden, is het nu mogelijk de scherpste randjes van de tariefsverhogingen af te schaven. Mede ingegeven door een gemeentelijke bezuinigingsoperatie, waren de tarieven voor forensenbelasting zodanig opgeschroefd dat er 250.000 euro meeropbrengst gegenereerd werd. Na de aanslagen in 2016 kreeg de gemeente te maken met een massale stroom van meer dan 400 bezwaarschriften. Dat leidde tot 24 beroepszaken. De rechters die de eerste drie zaken behandelden verklaarden de beroepen ongegrond en dat wordt ook van de overige beroepszaken verwacht. Dit jaar zijn er opnieuw 175 bezwaren ingediend tegen de nieuwe aanslagen.

Een eerder voorstel voor aanpassing aan de tarieven werd vorig jaar tijdens de raadsvergadering teruggetrokken door het gemeentebestuur. De inspreker namens de gezamenlijke eigenaarsverenigingen had laten weten niet akkoord te kunnen gaan met het voorgestelde compromis. Achteraf bleek dat het merendeel van de eigenaarsverenigingen toch akkoord had willen gaan met de voorgestelde verlaging.

Instemming

Het voorstel wat nu opgesteld is, is hier een verbeterde versie van en heeft de instemming van een afvaardiging van tien bungalowparken in Ommen. Het gaat om onder anderen De Hongerige Wolf, Reggewold, Uniek, 't Giethmenseveld, De Berghorst, Residence Belmond, De Lindenbergh, Berg en Bos, Liberté en Calluna Oost.