Fors lagere straf dan eis voor hulp bij invoer cocaïne naar Ommen

Dat betekent dat Clifford R. niet terug de cel in hoeft: hij heeft het restant al in voorarrest uitgezeten. R. was op 15 juli 2015 aanwezig toen een vrachtwagen met siroop op een industrieterrein in Ommen werd gelost. In de siroop zat vloeibare cocaïne, zo wist de politie al, die de uitladers overviel. De politie wist dit nadat de Douane in Antwerpen al argwaan kreeg over een halflege container die iets te lang in de haven van Antwerpen stond. De container stond bovendien op naam van R. De man zei twee weken terug dat de coke hem in de schoenen was geschoven. Zo waren zijn medeverdachten twee weken terug niet voor de rechter gedaagd.