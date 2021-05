Gedichtenroute in Ommen is momenten vinden van inspiratie

Rose nam dinsdagmiddag de eerste flyer in ontvangst van Rinie Henning, de voorzitter van stichting Ondernemersfonds. Deze komen te liggen bij campings en culturele plekken in Ommen. De dichter is er blij mee en blikt terug op het ontstaan van de route met onderweg acht gedichten op markante plekken in de stad. ,,De locaties heb ik zelf bepaald. Eerst ben ik maar eens gaan zitten op die plaatsen”, vertelt ze. Door het beleven van de plek, kan er zomaar iets ontstaan wanneer een reiger haar beeld doorkruist. ‘Terug uit verzonken vervlogene, kijkend naar de overkant oevers, de reiger die over breedte, laag over het water vliegt, met zijn vleugels net geen golven slaat.’ Deze poëtische zinnen smeden is een proces bij Rose. ,, Mijmeren en opschrijven ter plekke en dan naar huis. Daar laat ik het een tijdje liggen en daarna nog eens lezen. Ook heb ik feedback gevraagd van een andere dichter”, blikt ze terug.