Geen extra regeling voor nieuwe koelkast Ommer minima

Ommer minima krijgen niet de mogelijkheid een nieuwe koelkast of wasmachine aan te schaffen via een zogenaamde witgoedregeling. Dat is helemaal niet nodig volgens het college van burgemeester en wethouders, omdat er genoeg andere regelingen zijn om dergelijke huishoudelijke apparatuur tegen een betaalbaar bedrag - en soms zelfs met een dichte portemonnee - aan te schaffen.

In maart besloot de gemeenteraad om niet na vijf jaar, maar al na drie jaar bijstand een jaarlijkse tegemoetkoming te betalen aan Ommer minima. Dat betekent elk jaar een extraatje bovenop de bijstandsuitkering van 387 euro voor een alleenstaande, 495 euro voor een alleenstaande ouder, en 553 euro voor gehuwden. In die vergadering vroeg de gemeenteraad het college bovendien om via een motie te onderzoeken of er daarnaast mogelijkheden zijn voor een witgoedregeling en welke andere regelingen er voor minima zijn. Via een witgoedregeling kunnen mensen met een minimuminkomen voor een bepaald bedrag per jaar een nieuw apparaat aanschaffen of een gebruikte laten repareren.

Bijzondere bijstand

Normaliter zetten huishoudens geld opzij voor het vervangen van een wasmachine of koelkast. Omdat dit voor mensen met een bijstandsinkomen in de praktijk meestal niet gebeurt, biedt de gemeente ‘bijzondere bijstand’ aan voor deze zogeheten ‘duurzame gebruiksgoederen’. Soms krijgen minima hiervoor een lening verstrekt, soms hoeven ze de portemonnee helemaal niet zelf te trekken. Maar in Ommen zijn de afgelopen jaren geen aanvragen ingediend voor de aanschaf van witgoed via de bijzondere bijstand, blijkt uit het onderzoek. ,,Mogelijk kan de informatievoorziening hierin beter’’, schrijft het college aan de gemeenteraad. Maar ook het ‘Samen Doen-team’, dat huishoudens met een minimuminkomen bezoekt en begeleidt, heeft geen verzoeken voor aanschaf van dure apparatuur via de bijzondere bijstand ontvangen.

Meer regelingen