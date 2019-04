Geen hotel voor arbeidsmigranten maar huizen voor starters en senioren Beerzerveld

Geen hotel-pension met 24 bedden op twaalf kamers aan de Westerweg in Beerzerveld, maar woningbouw. Met dat aangepaste plan hoopt vastgoedeigenaar Herman Hutten binnenkort groen licht te krijgen van omwonenden en de Ommer politiek. Op de plek van horecapand Content mogen in plaats van een pension maximaal zes woningen komen, waarvan de ontwerpen voldoen aan de welstandseisen van het Oversticht.

In december, toen de Ommer raadscommissie een ‘totaalplan’ besprak van Hutten Vastgoed voor de nieuwe invulling van de percelen Westerweg 4 tot en met 8d en Kloosterdijk 50 tot en met 64a in Beerzerveld, klaagden omwonenden over overlast door in de buurt rondhangende arbeidsmigranten die toen al in verpauperde panden van Hutten woonden.

Woningbouw

Naar aanleiding van die commissievergadering is het Ommer college van B en W weer in gesprek gegaan met Hutten, waarna het hotel-pension is geschrapt. Daarvoor in de plaats komt woningbouw, van maximaal zes woningen, waarbij de oude bedrijfswoning van Content mag worden ingevuld als één woning. Daarnaast is nieuwbouw mogelijk van drie bouwvolumes, waarvan één vrijstaande woning, één tweekapper en één vrijstaande woning of tweekapper.

Arbeidsmigranten

Wat de huisvesting van arbeidsmigranten betreft hebben B en W aan Hutten laten weten dat dit niet is toegestaan in zijn bedrijfspanden, omdat dit in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Ommen werkt samen met de buurgemeenten Hardenberg, Dalfsen, Zwolle en Staphorst en de provincie Overijssel aan een regionale aanpak van de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarbij gaat het niet alleen om huisvesting in bedrijfspanden, maar ook recreatieparken en andere gebouwen. ,,Arbeidsmigranten zijn ook nodig voor onze economie’’, benadrukt wethouder Bart Jaspers Faijer, ,,daarom ligt hier ook een taak voor werkgevers. Gezamenlijk kijken we naar oplossingen, waarbij ook maatwerk nodig is en overlast wordt voorkomen.’’

Starters en ouderen

De vijf of zes nieuwe woningen op het Content-terrein zijn ook niet bedoeld voor gastarbeiders, benadrukt verantwoordelijk wethouder Leo Bongers desgevraagd: ,,Die zijn bedoeld voor de lokale bevolking en niet voor arbeidsmigranten.’’ Met Hutten wordt overlegd om die woningen te bouwen voor starters (de tweekapper, onder de NHG-grens voor hypotheken van - in 2019 - 290.000 euro) en ouderen (levensloopbestendig bouwen met slaapkamer en sanitair beneden).