Geen treinen tussen Ommen en Mariënberg vanwege bosbrand

Ommer raad achter onderne­mers­fonds, bij begroting worden tarieven bepaald

14:56 Ommen krijgt een ondernemersfonds dat wordt gevoed door reclamebelasting. Dat besluit is donderdagavond unaniem genomen door de raad. De uitwerking van dit besluit in verschillende tarieven kan later dit jaar volgen. Waarbij de werkgroep van horecaondernemers en winkeliers (via ondernemersvereniging HVO) dringend wordt verzocht een breder palet van tarieven samen te stellen.