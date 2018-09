Geen voetbalplaatjes, maar historische foto's bij Jumbo Ommen

Ommen belooft zelfde dienstver­le­ning na afscheid Hardenberg

7 september Ommen en Hardenberg zijn het eens over de manier waarop ze de gezamenlijke bestuursdienst gaan opheffen. Vanaf januari 2019 hebben beide gemeenten weer een eigen ambtelijke organisatie. Voor Ommen is dat een compact ambtenarenkorps, dat niet alle taken zelf uitvoert. De resterende producten en diensten worden afgenomen bij de gemeente Hardenberg. Hiermee blijft de dienstverlening aan inwoners en ondernemers op peil, beloven beide 'exen'.