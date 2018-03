Geldkistje gestolen bij kinderboerderij in Ommen

Tweede Kamer wil onderzoek of héle N36 stukje breder kan

27 maart Het Rijk moet onderzoeken of de N36 veiliger gemaakt kan worden door de hele weg te verbreden. Tot nu toe is slechts sprake van een verbreding van een deel van de weg. De Tweede Kamer stemde vanmiddag in met een motie waarin om dat onderzoek wordt gevraagd.