Gemeente Ommen: 'Hardenberg zit juridisch fout met 'Hexit'.'

De afspraken die er liggen tussen beide gemeenten kunnen niet ‘via een harde uittreding’ van Hardenberg worden opgezegd, zegt de gemeente Ommen in een persbericht. Dat kan alleen in gezamenlijk overleg, zo staat in de betreffende wetgeving.

Aangetekende brief

Het besluit van Hardenberg om uit de samenwerking met de gemeente Ommen te stappen, deugt dus juridisch niet en is in strijd met de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Die mening, met de bijbehorende juridische argumenten, is per aangetekende brief aangeboden aan de gemeente Hardenberg.

Ommen wil ook dat Hardenberg de persberichten aanpast die over de besluitvorming zijn verstuurd. De daaruit opstijgende beeldvorming klopt niet. Er staan onjuistheden in, zoals het voeren van overleg met de gemeente Ommen over het uit elkaar gaan. Zulk overleg is in die zin nooit gevoerd. Er was slechts de plotselinge mededeling dat ‘Hardenberg had besloten om…”, zo schrijft de gemeente in een persbericht.

Alsnog gesprek

Burgemeester en Wethouders van Ommen nodigen in de aangetekende brief buurgemeente Hardenberg uit om alsnog het gesprek aan te gaan over de situatie en gezamenlijk naar een breed gedragen en juridisch correcte oplossing te zoeken. Dit in het belang van de inwoners van beide gemeenten maar ook het gezamenlijke ambtenarenapparaat .

Ambtelijke diensten

In 2012 zijn de ambtelijke diensten van beide gemeenten gefuseerd in de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH). Ommen (17.000 inwoners) had toen ongeveer 150 ambtenaren. Hardenberg (ruim 60.000 inwoners) ongeveer 450. Met de fusie wilden de gemeenten de kwetsbaarheid van de organisatie en kosten verminderen en de kwaliteit van het ambtenarenkorps verbeteren. Beide gemeenten hielden hun eigen gemeentebestuur en gemeenteraad.