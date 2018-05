Gemeente Ommen houdt ruim 5 miljoen euro over van vorig jaar

De gemeente heeft in 2017 goed geboerd met de grondverkoop. Gemeente Ommen verkocht flinke stukken grond van bedrijventerrein de Rotbrink aan ondernemers als Tenax, Frijlink Milieu, Takman en Freesverhuur Ommen. Dat leverde in totaal 2,2 miljoen euro op.

Met de verkoop van woningbouwkavels ging het niet minder voorspoedig. Door de verkoop van ruim 100 kavels in onder meer nieuwbouwwijk de Vlierbrink kon de gemeente 1,1 miljoen euro bijschrijven.

De accountant ziet de grondexploitaties van de gemeente zo voorspoedig in dat de gemeente aangeraden is zes ton extra winst bij te schrijven in de jaarrekening. ,,Dat waren wij eerst niet van plan omdat we daarin wat voorzichtiger wilden zijn", verklaart wethouder financiën Ko Scheele. ,,Maar als de accountant ons dat aanraadt, dan moeten we dat wel doen."

Jeugdzorg

Ook met de Rijksbijdrage is de gemeente er positief uitgekomen, vertelt Scheele. ,,Wij hebben zes ton overgehouden van het geld dat het Rijk voor Ommen reserveerde voor het overhevelen van de (zorg)taken als WMO en participatiewet. Niet dat we te weinig hebben uitgegeven. Ommen geeft als gemeente altijd al meer geld uit aan zorg dan er binnenkomt vanuit het rijk."

Waar diverse andere gemeenten in de loop van het jaar verrast werden door onvoorzien hogere kosten voor onder meer jeugdzorg, is dat voor Ommen in 2017 niet gebeurd. ,,Wij hebben heel voorzichtig begroot en zijn mede daardoor binnen het budget gebleven. Maar de jeugdzorg is een open einde-regeling, dat kan met een paar ingewikkelde situaties gelijk fors duurder worden voor een gemeente."

Het huidige college doet het voorstel aan de gemeenteraad al het geld dat over is in de Algemene Reserve te stoppen. ,,Formeel hoort daar 3,3 miljoen euro in te zitten om de risico's die wij als gemeente lopen af te dekken", legt Scheele uit. Met toevoeging van de 5,2 miljoen uit 2017, stijgt het tot bijna 11 miljoen.

,,Let op", waarschuwt Scheele maar vast: ,,Dat geld hebben we straks hard nodig. De ontvlechting van de ambtelijke organisatie uit de samenwerking met de gemeente Hardenberg kan ook geld gaan kosten. Maar ook hebben we nu een nieuwe gemeenteraad en straks een nieuwe coalitie met een uitvoeringsprogramma voor een nieuw college van b en w."