Gemeente Ommen wil weten hoe (toekomstige) senioren denken over langer thuis wonen

Welke woningen moeten er komen? Hoe moet de zorg en ondersteuning eruit zien? Wat is belangrijk voor senioren van vandaag en morgen? Vragen waar de (toekomstige) senior uit Ommen zelf over moet meepraten en -denken, vinden gemeente, PCOB Ommen en KBO Overijssel. Daarom krijgen alle inwoners van 65 tot 70 jaar in de gemeente Ommen een uitnodiging om voor 7 november (anoniem en vrijwillig) een online vragenlijst in te vullen.

Bijeenkomsten

Woensdag 17 november vindt het gesprek plaats in de Carrousel in Ommen, donderdag 18 november in Verenigingsgebouw De Garve in Beerzerveld, maandag 22 november in de Schakel in Lemele en dinsdag 23 november in Gebouw Irene in Witharen. De bijeenkomsten duren steeds van 19.30 tot circa 21.30 uur. Aanmelden kan tot 10 november via ihegeman@kbo-overijssel.nl.