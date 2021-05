Gemeenten hebben geen idee hoeveel arbeidsmigranten er wonen: ‘Dat maakt ze kwetsbaar voor uitbuiting’

Een boomlange Pool komt op ons afgelopen. Sportschooltorso, grijze hoodie en een joekel van een tatoeage in zijn nek. Hij is opzichter van ‘Polencamping’ De Wolfskuil in Ommen. Voor de parkeigenaar houdt hij ‘een oogje in het zeil’. ,,Wat komen jullie hier doen?”, vraagt hij in het Engels. Het is duidelijk dat hij ons hier niet wil hebben.