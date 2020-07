Gemeenteraad Ommen bespreekt ‘kaderbrief’: samen met inwoners kijken naar bezuinigingen

Doei costa, hallo Ommen! Dankzij corona is deze jongeren­cam­ping ineens helemaal hot

3 juli Jongeren uit de regio lijken weer massaal voor de jongerencamping in eigen land te kiezen, bóven de busvakantie naar de Spaanse costa’s. Het walhalla voor de prille kampeeravonturen in deze regio is camping Dennenoord in Giethmen (Ommen). Die spint garen bij de corona-onzekerheid.