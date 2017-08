Gemeentesecretaris Dennenberg naar waterschap Vallei en Veluwe

In juli 2013 is Leonie Dennenberg (43) gestart als gemeentesecretaris van de gemeente Ommen. Daarnaast is ze sinds de ambtelijke fusie van de gemeenten Hardenberg en Ommen in juni 2014 lid van de tweehoofdige directie van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, de ambtelijke organisatie van de gemeenten. Binnen de Veiligheidsregio IJsselland is Leonie op dit moment Coördinerend Secretaris voor Bevolkingszorg en lid van de Veiligheidsdirectie.