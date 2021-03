Gerben en Monique zien levenswerk in Giethmen in vlammen opgaan: ‘Een nachtmerrie’

Gerben van Dorsten is de zondagavond op adrenaline doorgekomen, slaapt vervolgens een paar uurtjes, maar als hij maandagmorgen vanuit de slaapkamer de gordijnen aan de kant schuift, dringt het pas echt tot hem door wat er eerder in luttele minuten is gebeurd. De grote loods in het midden van zijn bomen- en plantencentrum in Giethmen is door brand verwoest en daarmee is het levenswerk van hem en zijn vrouw Monique goeddeels in de as gelegd. ,,Een nachtmerrie. Onze hele ziel en zaligheid liggen erin.”