Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Ommen vandaag

Dorp Witharen leeft als nooit tevoren en koestert elf nieuwe woningen: ‘Vers bloed is onmisbaar’

De jeugd blijft langer hangen in het dorp, de school krijgt extra lucht. Met een brede lach gaat de vlag in top in Witharen. Het bescheiden buurtschap met 675 inwoners, onder de rook van Ommen, krijgt er na de eerdere uitbreidingen nogmaals elf nieuwe woningen bij. „Dit is heel belangrijk voor het dorp.”