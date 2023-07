MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: Midzomer­olie­bol in Zwolle • Mooie cheque voor theatercol­lec­tief uit Flevoland

31 graden of niet, Erwin en Wietse bakten spontaan oliebollen voor hun buurt in Zwolle. Genemuiden en Staphorst is dertien jonge gediplomeerde trompettisten rijker, en theatercollectief Sproet uit Flevoland is 8000 euro rijker dankzij een mooie cheque: dit stuurden onze lezers in!