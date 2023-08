Hoog tijd om haven van Ommen aan te pakken: ‘Anders drijven boten straks weg’

De steigers in de haven van Ommen zijn met een staalconstructie vastgezet om er zeker van te zijn dat ze niet met boot en al losschieten. Het hout is zo oud, dat er wat aan die omstandigheden moet gebeuren. Watersportvereniging De Vechtstreek pleit al langer voor een vaste kade, de gemeente gaat daar als eigenaar van de haven in principe in mee. ,,De haven is belangrijk voor Ommen.”