Gerrit (67) uit Ommen krijgt meteen bij eerste nieuwe controle keiharde boodschap: 'We kunnen niets meer doen’

basketbal Landstede Hammers gaat diep door de knieën voor Heroes: ‘De eerste helft was vreselijk slecht’

Landstede Hammers is er niet in geslaagd om Heroes de eerste nederlaag van het seizoen te bezorgen. Integendeel, de Zwolse basketballers werden in de laatste wedstrijd van het eerste deel van de competitie aan flarden gespeeld (91-78).