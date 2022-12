Gerrit Veerman (78) hoort voor het eerst zelfgebouwde Ferryman Strings

Documentai­re ‘Kiemen met kunst’ over Proeftuin Overijssel wint award voor beste cultuuredu­ca­tie­film

De documentaire Kiemen met Kunst is op het Helsinki Education Film Festival International verkozen tot de beste cultuureducatiefilm 2022. In de documentaire, geproduceerd in opdracht van Rijnbrink Cultuureducatie, volgt filmmaker Erik Franssen twee jaar lang jongeren die meedoen aan de cultuureducatieregeling Proeftuin Overijssel.

25 november