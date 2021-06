Gesteggel over afbouw Vechtzomp Ommen: ‘Kapvergunning ligt er, waarom dan niet kappen?’

Stichting Ommer Vechtzomp baalt dat een boom op Het Laar waarop ze haar zinnen heeft gezet voor de bouw van de replica, nog niet gekapt is. Terwijl er wel kapvergunning is, twijfelt de gemeente of kap wel nodig is. ,,Er zit straks slechts acht meter eigen hout in de zomp, terwijl de gemeente de boot in zijn geheel met eigen hout wilde laten bouwen.’’