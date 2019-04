Gevlamde vlinder gevonden in Ommen: ‘Dit is echt heel zeldzaam’

,,Ik vond het een hele mooie vlinder, daarom heb ik hem gefotografeerd’’, zegt Machteld Oudshoorn. De vlinder zat dood, verstrikt in een spinnenweb op haar kozijn. Dat het om een zeldzame, bedreigde vlinder ging wist ze niet. ,,Ik wist alleen zeker dat ik deze nooit eerder had gezien.’’ De vindster wilde met de foto even checken of het inderdaad om een zeldzame vlinder ging, zoals ze zelf had opgezocht. ,,Ik heb een nachtvlinderboek, maar wilde het zeker weten.’’ Ze stuurde de foto door naar Evert Ruiter, die wel het fijne van vlinders weet en direct haar kant op kwam.

Eerste waarneming

Ruiter, eigenaar van een ecologisch onderzoek- en adviesbureau, is onder de indruk van de vondst. De meeste nachtvlinders zijn volgens Ruiter te lokken door middel van een speciaal licht en een wit laken. ,,Daar gaan ze dan op zitten. Maar deze is moeilijk te lokken dus vaak zie je hem niet.’’ Voor Ommen is dit de eerste waarneming van de vlinder.

Helaas heeft het gevlamde exemplaar het verblijf in Ommen niet overleefd. ,,Het lijkt erop dat ze onfortuinlijk in een spinnenweb terecht is gekomen. Het is niet de moeite waard om haar te prepareren, ze is helemaal gehavend.’’ Ruiter weet nog niet wat hij met de vlinder gaat doen. ,,Het is wel mooi om te bewaren, misschien dat ik haar wel geef aan Naturalis in Leiden.’’ Oudshoorn hoeft de vlinder niet te houden. ,,Zo'n zeldzaam exemplaar moet ik niet voor mezelf houden, daar mogen meer mensen van genieten.’’ Na deze bijzondere vondst gaat Oudshoorn zich wel meer verdiepen in vlinders. ,,Ik wil er nu wel meer van weten, ik zal ook meer rondkijken nu in de omgeving.’’