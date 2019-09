Gewonde en ravage bij ongeluk op N36

Zijn ouders meer beducht voor scoutingwe­reld?

7:00 Het lijkt steeds weer raak in de scoutingwereld: kindermisbruik, kinderporno, ontucht door scoutingleiders. Vandaag hoort Sjors S. zijn vonnis. Hij betastte en fotografeerde minderjarige meisjes op een scoutingkamp in Ommen. Wat doet dat met het imago van de scoutingclubs in Nederland. Durven ouders hun kinderen nog wel te laten gaan?