Giertank als wapen tegen bosbrand: deze blussende boeren helpen de brandweer

Stille wisseling van de wacht bij huisartsen­prak­tijk Balkbrug: Daphne Koopmans volgt Bert Schreuder op

8:00 Huisartsenpraktijk Balkbrug heeft in stilte een wisseling van de wacht ondergaan. Na dik 35 jaar stopte Bert Schreuder als praktijkhoudend huisarts. Hij is opgevolgd door huisarts Daphne Koopmans, die nu samen met haar collega Marlies Berg al sinds april de praktijk in Balkbrug runt. Een overgang die praktisch in stilte verlopen is vanwege het coronavirus.