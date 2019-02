‘Giethemer Kerkpad is met sneeuw spekgladde ijsbaan’

,,Het was hier een complete ijsbaan, alle sneeuw was vastgereden en het was spekglad. Maar de gemeente Ommen verdomt het om hier te strooien.’’ Gerbert Warmelink uit de Ommer buurtschap Giethmen is boos. Bij sneeuw en ijzel verandert het Giethemer Kerkpad in een helse glijbaan. Zoals vorige week ook weer bleek. ,,Met Plaatselijk Belang hebben we het de afgelopen jaren al veel vaker aangekaart. Maar we krijgen altijd een waardeloos antwoord, de gemeente zegt dan dat er wel alternatieve routes zijn waar wel wordt gestrooid. Zoals de Dalmsholterweg, richting Nieuwebrug. Maar dan moet je een heel eind omrijden, vooral de jeugd die veel over het 'kerkpad’ fietst volgt toch de kortste route.’’

Het Giethemer Kerkpad is volgens veehouder Warmelink, die op steenworp afstand aan de Oude Hammerweg boert en bestuurslid en vice-voorzitter van PB is, een veelgebruikte scholierenfietsroute. ,,Hier fietsen elke dag wel 75 tot 100 mensen langs, maar de gemeente Ommen neemt hem al jaren niet op in de strooiroutes. De buurt is boos. Daarom zoek ik namens Plaatselijk Belang nu de publiciteit. De LPO van wethouder Leo Bongers wil dat Ommen de Fietsgemeente van het Jaar wordt. Nou, dan moet je ook in de wintermaanden zorgen dat alle drukke fietsroutes veilig zijn en bij gladheid goed worden gestrooid.’’ Fietspaden in Ommen en bij Vilsteren worden volgens Warmelink (57) wel goed schoongehouden als er sneeuw is gevallen. ,,Maar dat moet niet ten koste gaan van andere fietspaden.’’

Lemelerveld

Dat het aloude kerkpad een drukke route is, bevestigen Coen Bijker (15) en Jasper Westerman (14) uit Lemelerveld. Ze fietsen elke dag naar het Vechtdal College in Ommen, waar ze de vmbo-theoretische leerweg volgen. ,,Vorige week met die sneeuw lag er een laag ijs op het fietspad op de hoek bij de Oude Hammerweg, dat fietste niet zo soepel’’, vertelt het duo, waarna ze verder huiswaarts pedaleren. De 27-jarige Emiel Roddenhof uit Dalmsholte, Warmelinks rechterhand op de boerderij, bevestigt het relaas van zijn 'baas’ tijdens de koffiepauze in de warme keuken. ,,Vroeger zat ik ook op het Vechtdal College en fietste dan via het kerkpad. Als er sneeuw lag was het altijd glibberen en glijden, als je pech had moest je zelfs hele stukken lopen. Ik snap echt niet dat de gemeente niet strooit op deze route.’’

Fietsvriendelijk