Giftige gassen vrij bij boerderij in Giethmen

Video Jorieke (19) uit Ommen jaagt droom na in House of Talent: 'Ik hoop op veel support uit het oosten'

27 augustus Veel optreden, nummers maken en bekender worden op social media, Jorieke Sterken (19) is er sinds vier weken 24/7 mee bezig nu zij deelneemt aan het SBS-programma House of Talent. De zangeres, die in Almelo woont en uit Ommen komt, hoopt vooral in het oosten bekender te worden. ,,De reacties zijn heel tof."