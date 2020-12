Groen licht èn genoeg geld voor hondenspeelbos Lemele: nu de dorpswinkel nog

Ommen trekt 7.000 euro uit om de realisering van de hondenspeelplaats mogelijk te maken. ,,Dat hebben we nodig voor materialen’’, legt initiatiefnemer Van der Linde uit. ,,We moeten het terrein goed omheinen, zodat honden niet zomaar pardoes de straat op kunnen rennen met alle gevolgen van dien. Het bosje van ongeveer één hectare groot heeft de vorm van een driehoek. Dat gaan we aan twee zijden afschermen met gaaswerk. De andere zijde, zo'n honderd meter lang, gaan we omheinen met een soort takkenwal met paaltjes. Daar leggen we snoeihout en takken in, wat goed is voor de natuur en allerlei dieren aantrekt.’’