Groen licht voor megastal met 3500 fokzeugen in Beerzerveld

Zebrapaden Ommen 'schijnveilig': omwonenden willen meer maatregelen

3 juni Na een dodelijk ongeval in december op een zebrapad in de Julianastraat, was het afgelopen week weer raak op dezelfde ontsluitingsroute voor het centrum van Ommen. Een paar honderd meter verder, op het zebrapad in de Schurinkstraat bij de Lidl, raakte donderdagochtend een vrouw gewond bij het oversteken. Volgens omwonenden wordt op de vorig jaar heringerichte weg nog altijd veel te hard gereden en moet de maximum snelheid omlaag naar 30 km per uur.