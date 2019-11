Groen licht voor pontje tussen Varsen en Vilsteren

Dertigduizend euro per jaar gaat het pontje over de Vecht tussen de buurtschap Varsen en landgoed Vilsteren de gemeente Ommen kosten. Omgerekend is dat pakweg 1,65 euro per Ommenaar. Dat is best veel geld dat wel beter besteed kan worden, vinden twee Ommer partijen. Maar een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdagavond toch in met de plannen.

Voor fietsers en voetgangers moet volgend jaar een pontje in de vaart komen nabij het voormalige erve Dunnewind in de Ommer buurtschap Varsen. Daar aan de Larinkmars bouwt Simone Koggel haar ‘Koesafari Erve Vechtdal', voor haar brandrode runderen en recreanten. Het Ommer college ziet het pontje over de Vecht als een mooie aanvulling naast dat particuliere project, de gemeente wil daar 235.000 euro in investeren. Dat betekent jaarlijkse kapitaallasten van ruim veertienduizend euro, plus een jaarlijks bedrag van vijftien mille voor beheer en onderhoud.

Veel te duur

,,Een leuk plan, maar ik heb moeite met de hoge kosten. Veel te duur’’, oordeelde PvdA’er Hilbert Moerman. Hij kreeg bijval van D66-raadslid Henri Mors, die ook zijn bedenkingen had bij de beoogde plek, zo ver van het centrum van Ommen. Het pontje over de Vecht was aanvankelijk geprojecteerd in het centrum van Ommen, als een van de projecten van het Tien-Torenplan dat er op gericht is de ‘beleefbaarheid’ van de Vecht in Overijssel te vergroten. ,,Zo'n pontje bij Varsen is zo ver weg, de toeristen komen toch vooral naar het centrum van Ommen.’’

Ommen op de kaart

Gerard Marsman (ChristenUnie) hikte ook wel tegen die ligging buiten de bebouwde kom aan, maar vond het anderzijds een mooie aanvulling voor het netwerk van fiets- en wandelpaden rond Varsen en Vilsteren. ,,Het zet Ommen wel flink op de kaart.’’ CDA’er Marinus Dunnewind en LPO-fractievoorzitter Dick Remmers vonden de plek in de buurtschap Varsen juist wel heel geschikt. ,,Een pontje in het centrum zou niemand gebruiken met de vaste brug zo dichtbij’’, stelde Dunnewind. Remmers voegde er nog aan toe dat dankzij het pontje de dure investering in een fietspad door Varsen, die momenteel wordt aangelegd, beter wordt 'terugverdiend’ omdat meer fietsers daar gebruik van maken.

