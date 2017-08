Groen licht voor vuurspuwers Ommen

Vuurspuwers uit alle windstreken verzamelen zich in het weekeinde van 19 en 20 augustus op een scoutingterrein in Ommen. Er zijn workshops en demonstraties en zaterdagavond wordt een aanval gedaan op het wereldrecord simultaan vuurspuwen. Dat staat nu op 293 personen. Of de organisatie voldoende vuurspuwers bij elkaar krijgt is overigens nog de vraag. Er zijn nu 230 mensen aangemeld, maar volgens initiatiefnemer Thomas Meijwaard melden zich nog steeds deelnemers aan. Hij hoopt dat toch de gewenste 360 deelnemers komen opdagen.

Meijwaard was in de veronderstelling dat hij geen evenementenvergunning nodig had, omdat het om een besloten evenement gaat. De gemeente dacht daar anders over en wilde ook weten hoe de vuurspuwers de veiligheid waarborgen. ,,Ondanks het besloten karakter kan toch de veiligheid in het geding komen. Als er wat mis gaat willen we er wel zeker van zijn dat alle nodige maatregelen getroffen zijn'', aldus de gemeentewoordvoerder. De organisatie heeft zelf blusmiddelen bij zich en werpt een zandwal om rond het terrein waar de honderden vuurspuwers zaterdagavond op hetzelfde moment een vlam produceren.