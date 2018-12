Grootste kerst-event ooit in Ommen moet inwoners meer verbinden

Tegen de tweehonderd Ommenaren musiceren, dansen en zingen zaterdag 22 december in de sporthal van het multifunctioneel centrum Carrousel tijdens het Kerst-event Follow the Star(s) . Zij zetten een groot kerstspektakel neer dat nog niet eerder in de stad te zien was.

Zenuwen, die gieren Mieke Veurink al een tijdje door de keel. Anderhalf jaar heeft de initiatiefneemster het Kerst-event Follow the Star(s) voorbereid. Met een aantal andere leden van de 110 jaar oude muziekvereniging Crescendo, waaronder Marieke van Elburg en ook eigenaar van dansschool Elle Dansé, Elsemieke Elst. ,,En nu is het bijna zover’’, zegt de muzikant die de bariton speelt. Ik kan er niet meer van slapen en denk telkens; ‘Hebben we nu alles wel geregeld?’.’’

Wat klein begon, is uitgegroeid tot voor Ommense begrippen een groot evenement. 48 Crescendo-muzikanten, 25 zangertjes van kinderkoor De Engeltjes, 45 personen van een gelegenheidskoor, 30 dansers van dansschool Elle Dansé. De jonge dirigent Paul van Dalen leidt het orkest. Twee verhalenvertellers op het podium en heel veel vrijwilligers achter de schermen dienen als smeerolie voor het anderhalf uur durende programma.

Verbinden

Doel is van meet af aan geweest het kerst-event te laten verbinden. Niet alleen door deelname van diverse culturele instanties. Ook door verschillende muziekstijlen in het programma te verweven. Door niet alleen het klassieke kerstverhaal te vertellen, maar ook een modern verhaal over een kerstster die een reis maakt voor geloof, hoop en liefde. Het feit dat de voorstelling niet in een kerk wordt opgevoerd, moet mensen die niet-kerkelijk zijn over de streep trekken te komen.

Repetitie

Alle muziek, dans en kooronderdelen van het event zijn de afgelopen maanden afzonderlijk van elkaar geoefend. Bij de generale repetitie zaterdagmiddag moet blijken of alles loopt zoals van te voren op papier is bedacht. Regisseur Marieke van Elburg heeft er het volste vertrouwen in dat het goed komt.

Zonder subsidie van de gemeente Ommen was het nooit gelukt om dit te kunnen realiseren, zegt het drietal. De kosten lopen al snel op naar de achttienduizend euro. ,,Dat ben je zo kwijt aan licht, geluid, zaalhuur en het bladmuziek dat extra bijgedrukt moet worden’’', zegt Van Elburg.

Gratis

Het evenement is dankzij de subsidie gratis toegankelijk. Daar zit een nadeel aan. Vooraf is niet in te schatten hoeveel mensen er komen. Er zijn driehonderd stoelen beschikbaar en in de rest van de zaal staan ‘voor een informeel karakter’ sta-tafels. ,,Als iedere deelnemer wat gezinsleden meeneemt, zitten we al snel op zeshonderd mensen’’, rekent de regisseur voor. Mieke Veurink hoopt op meer. Ze droomt van een volle zaal met zeker duizend man. ,,De dans, de muziek, het verhaal, ik kan je vertellen dat het kippenvel geeft.’’