Grote brand in melkveebedrijf Vilsteren

De brand woedt in een stal van een melkveebedrijf aan de Achterveldseweg in Vilsteren. Brandweerkorpsen uit Ommen, Lemelerveld en Dalfsen zijn opgeroepen om het vuur te bestrijden.

Er zijn dikke zwarte rookwolken te zien. Of er vee in de stal staat, is nog niet bekend. Ook niet of er gewonden zijn gevallen. Veiligheidsregio IJsselland raadt omwonenden die last hebben van de rook of brandlucht aan om deuren en ramen te sluiten.