De politie houdt op dit moment in samenwerking met de gemeente Ommen en de Belastingdienst een grote controle op vakantiepark Calluna in Ommen. Op dit park wonen veel arbeidsmigranten. Het gaat volgens gemeentewoordvoerder Gerrie van der Berg om een integrale parkcontrole. ,,Dat betekent dat iedereen die op op het park aanwezig is, binnenkomt of passeert, om zijn of haar identiteitspapieren wordt gevraagd. Het is ons onduidelijk wat er op dit park speelt en daar willen we meer zicht op.” Burgemeester Hans Vroomen geeft later op de dag tekst en uitleg geven.