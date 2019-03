Grote winnaar waterschapsverkiezingen gaat voor groener beleid

Uw partij is met zes van de twintig verkiesbare zetels de grootste in waterschap Vechtstromen. Gaat het waterschap het nu helemaal anders doen?

Er is in het politieke landschap inderdaad het een en ander veranderd. Onze partij is groter geworden terwijl een aantal partijen kleiner is geworden, of helemaal verdwenen is. De ouderenpartij is bij ons bijvoorbeeld gesplitst in twee partijen, de SGP is verdwenen. De VVD is wat gegroeid. Het zijn geen grote verschillen maar je zult er toch iets van terugzien in het bestuur. Maandagavond komen de lijsttrekkers van ons waterschap bij elkaar voor een openbare vergadering. Dan vertellen we elkaar hoe we denken tot een bestuur te komen.

Denken partijen zo verschillend over water?

Er zijn zeker wel grote verschillen. Die hebben te maken met de grote opgaven voor waterschappen die we nu kennen: de energietransitie, het schoner maken van water, investeren in stad versus platteland. Sommige partijen willen vooral dat de tarieven niet stijgen, terwijl andere partijen, zoals de onze bijvoorbeeld een betere waterkwaliteit wil en meer medicijnresten uit het water wil halen. Het is inderdaad zo dat droogte een gezamenlijk probleem is. Alle partijen in het vorige bestuur waren het er over het belangrijkste punt eens: dat het waterschap iets moet doen voor een nieuw ‘spaarbeleid’ met water.

Hoe problematisch is de droogte zoals in de afgelopen zomer eigenlijk?

Zeer problematisch. Voldoende water hebben is niet vanzelfsprekend, dat is wel gebleken. En de situatie als in de zomer van 2018 willen we in de toekomst zien te voorkomen. Boeren hadden problemen en het transport via het water kwam in de knel. Veel burgers maken zich zorgen. Wat dat betreft zijn we met onze neus op de feiten gedrukt. Vechtstromen is een hoog en droog gebied. We moeten bodem hier een sponswerking geven met meer groen. We willen niet alleen overlast van water voorkomen, maar het dus ook vasthouden.

Forum voor Democratie won flink in de provincies en werd op diverse plekken de grootste. Wordt dat niet lastig samenwerken straks, tussen waterschap en provincie?

We hebben een dag voor onze eigen uitslagen naar die van de provincies gekeken. De FvD-stemmers zijn meestal niet voor klimaatmaatregelen. Ik was wel benieuwd wat die uitslag met die van de waterschapsverkiezingen zou doen, maar er is geen FvD voor de waterschappen. Het is voor ons afwachten welke coalitie zich in de provincies vormt, pas dan is er iets te zeggen over samenwerking. Maar wie er ook in komt, we willen goed en duurzaam waterbeheer, wij gaan voor een groener beleid voor zowel boer als burger.