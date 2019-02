Gulden Snede laat kasteel Eerde bloeien

Het kasteelpark van Eerde bestaat uit strakke, symmetrisch aangelegde vakken, legt de 51-jarige specialist op gebied van historische tuinen en parken van Natuurmonumenten uit. ,,Voor het herstel van het landgoed in het totaalplan ‘Eerde 2020’ is tien jaar geleden onderzoek gedaan naar de historie. Dan bekijk je wat er van het oorspronkelijke landgoed nog over is om te kunnen bepalen wat er aan moet gebeuren. Eerde is echt een museum van historische tuinstijlen, ontworpen volgens het toen populaire Franse classicisme, daarna is in sommige bosvakken ook de late landschapsstijl toegepast, een modeverschijnsel dat je vooral in Engeland veel ziet.’’ Het kasteel en park aan de Hammerweg bij Ommen zijn in het begin van de achttiende eeuw ontworpen voor de adellijke familie Van Pallandt.