Han uit Beerzerhaar ringt op zijn 82ste voor het eerst oehoes en rode wouwen

,, Ik ben in 1957 begonnen met het ringen van vogels. Elk jaar geef ik aan de vogelwerkgroep van de Vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek door hoeveel bosuilen, kerkuilen, buizerds, haviken et cetera ik heb geringd. Hoeveel het er in totaal zijn zou ik niet weten, maar het zijn er zeker duizenden. Dit jaar had ik een primeur, want ze hadden voor het eerst in het Vechtdal een nest van de oehoe - de grootste uil die hier voor komt - gevonden. In Twente, Gelderland en Limburg brachten oehoes in het wild al meerdere nesten groot. Dit nest was gevonden ergens in de gemeente Ommen, waar precies zeg ik niet om de broodnodige rust hier te waarborgen. Ik mocht de twee jongen ringen, dat is toch geweldig.’’