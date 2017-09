Handbikers maken hoogtemeters op Lemelerberg

Wat begon als 'gewoon een paar handbiketrainingsdagen', is één jaar later uitgegroeid tot een Handbike-evenement. Zaterdag en zondag zullen zo'n vijftig handbikers zich storten op mooie trainingsroutes rondom de Imminkhoeve in Lemele.

Zondag is er een clinic van handbiker Jetze Plat. Deze Paralympiër werd vorig weekeinde nog wereldkampioen op zowel de tijdrit als de wegwegstrijd op het WK in het Zuid-Afrikaanse Pietermaritzburg.

Oostenrijk

Reden voor het nieuwe handbike-evenement is Imminkhoeve-werknemer André Paarhuis. Vorig jaar trainde hij voor de Handbikebattle in Oostenrijk. ,,In de omgeving van de Imminkhoeve kun je goed trainen vanwege de Lemelerberg, Holterberg en Archemerberg. Toen kwam het idee op om een trainingsweekeind te houden voor meerdere deelnemers."

In de buurt

In de Imminkhoeve, vakantiecentrum voor aangepaste vakanties, kun je immers goed terecht als sporter met een handicap, was de redenatie van Paarhuis en zijn collega's. ,,Er zijn wel meer meerdaagse evenementen in het land voor handbikers, maar niet hier in de buurt."

Routes en clinics

Het was zo'n succes dat het is uitgegroeid tot een evenement met zaterdag drie verschillende handbikeroutes en zondag een clinic van de wereldkampioen en daarna nog een kortere handbikeroute voor de deelnemers om het geleerde in praktijk te brengen.